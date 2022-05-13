Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВО

Немецкая система ПВО IRIS-T SLM может быть развернута в Украине уже в ноябре 2022 года.
Вооруженные силы Украины могут получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Германия обсуждает возможность поставки в Украину немецкой системы ПВО, пишет Bild.
По данным, которыми располагают немецкие журналисты, немецкая система ПВО может быть развернута в Украине уже в ноябре 2022 года.
Отмечается, что немецкая система ПВО IRIS-T SLM эффективна при отражении атак как боевых самолетов, вертолетов, так и крылатых ракет.
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IRIS-T SL — вариант IRIS-T адаптированный для условий наземного запуска, предполагается использовать в качестве дополнения к американским ракетам PAC-3 системы ПРО MEADS. Впервые испытана в конце 2009 года на полигоне Оверберг в ЮАР.
Дальность действия 40 километров (высота 20 километров).
С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки:
- боевых самолетов;
- вертолетов;
- крылатых ракет;
- реактивной артиллерии;
- беспилотников;
- противорадиолокационных ракет и бомб.
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