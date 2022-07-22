Немецкая современная система ПВО IRIS-T будет готова для отправки в Украину в конце лета

Анналена Бербок рассказала, когда Украина получит систему ПВО IRIS-T / Фото УНИАН, mil.in.ua

Система противовоздушной обороны IRIS-T будет готова для отправки в Украину в конце лета. Сейчас она находится в Германии на стадии производства.

Как рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью DW, в Германии, как и во многих европейских государствах, в запасах есть не все, что нужно Украине.

"Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - сказала министр иностранных дел Германии.

По ее словам, вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за местом в рейтинге. Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.

Она напомнила, что, например, вместе с Нидерландами Германия поставляет Украине гаубицы, и частично пытается получить боеприпасы в других странах, потому что нет нужных в наличии.

Что известно о системе ПВО IRIS-T

Основой ЗРК является ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) с инфракрасной наводкой, созданная на базе одноименной ракеты "воздух-воздух".

Пусковые установки могут иметь колесное (MAN 8×8) или гусеничное шасси (двухсекционный вездеход BvS10) и содержат 4 направляющих или 8 контейнеров с ракетами.

Есть модификации среднего и малого радиуса. IRIS-T SLM позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км, а в более короткой версии SLS – до 25 км.

ЗРК IRIS-T был создан в 2014 году / Фото mil.in.ua

Основным сенсором комплекса является австралийская РЛС CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также может применяться немецкая РЛС TRML-4D (Hensoldt), позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 250 км.

Комплекс создан в 2014 году, а единственным оператором системы с 2019 года является Швеция. Правительство Германии выдало разрешение на экспорт 23 единиц в Египет.

Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

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