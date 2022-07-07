"Безответственно грабить Бундесвер": Минобороны Германии отказалось передать Украине 200 БТР Fuchs

Немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС предложил передать Украине бронетранспортеры Fuchs из составов Бундесвера. Но в минобороны страны назвали это "грабежом".
Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.
По словам Ламбрехт, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности, сообщает DPA.
"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно. Но мы должны гарантировать способность Германии защищаться. Поэтому безответственно хотеть ограбить Бундесвер, особенно в это время", — заявила глава минобороны Германии.
Отметим, немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС предложил передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов Бундесвера.
"Украинская армия нуждается в быстрой поставке надежных средств, которые можно было бы сразу использовать на передовой. Такие средства есть на вооружении Бундесвера и должны быть сняты с использования бундесвером – это бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.
Генерал Эбергард Цорн, выполняющий функции генерального инспектора Вооруженных сил Германии, заявил, что у Бундесвера нет возможности передать Украине технику из своих запасов.
Отметим, на сегодня Германия имеет на вооружении более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.
Справка. Бронетранспортер Fuchs ("Лис") - колесный бронетранспортер, который был разработан Daimler-Benz, а выпускался с 1979 года на заводе Rheinstahl Wehrtechnik (сейчас – Rheinmetall).
Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.
1 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники.
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