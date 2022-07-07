"Безответственно грабить Бундесвер": Минобороны Германии отказалось передать Украине 200 БТР Fuchs

Германия отказалась передать Украине бронетранспортеры Fuchs / Фото Википедия

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

По словам Ламбрехт, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности, сообщает DPA.

"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно. Но мы должны гарантировать способность Германии защищаться. Поэтому безответственно хотеть ограбить Бундесвер, особенно в это время", — заявила глава минобороны Германии.

Отметим, немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС предложил передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов Бундесвера.

"Украинская армия нуждается в быстрой поставке надежных средств, которые можно было бы сразу использовать на передовой. Такие средства есть на вооружении Бундесвера и должны быть сняты с использования бундесвером – это бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.

Генерал Эбергард Цорн, выполняющий функции генерального инспектора Вооруженных сил Германии, заявил, что у Бундесвера нет возможности передать Украине технику из своих запасов.

Отметим, на сегодня Германия имеет на вооружении более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Справка. Бронетранспортер Fuchs ("Лис") - колесный бронетранспортер, который был разработан Daimler-Benz, а выпускался с 1979 года на заводе Rheinstahl Wehrtechnik (сейчас – Rheinmetall).

Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.

1 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники.

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