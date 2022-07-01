"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в Украину

Франция отправит Украине еще 6 гаубиц Caesar / Коллаж фото ОК Восток, Reuters

Франция передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Франция вместе с европейскими партнерами продолжают поддерживать Украину. Макрон напомнил, что на саммите НАТО, который прошел в Мадриде, было решено усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

"Союзники выполняют свои обязанности", – написал Макрон в своем Twitter .

"Франция оперативно доставит Украине оборудование, необходимое для самообороны, в том числе еще 6 гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Франция, союзники и европейские партнеры есть и будут рядом", – добавил президент Франции.

Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.

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