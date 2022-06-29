Союзники по НАТО будут передавать Киеву оружие столько, сколько необходимо - Шольц

Киеву пообещали дальнейшую поддержку в борьбе против России. Помогать будут до тех пор, пока это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищаться.
Союзники по НАТО продолжат поставлять Украине оружие столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как пишет пишет Reuters, Киеву пообещали дальнейшую поддержку в борьбе против России.
Шольц во вторник, 29 июня, на второй день саммита НАТО в Мадриде поделился позицией своей страны.
"Хорошо, что страны, которые собрались здесь, но и многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также предоставляя оружие, в котором Украина срочно нуждается", – сказал канцлер Германии.
"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – акцентировал Олаф Шольц.
Как сообщал Главред, канцлер Германии считает, что на сегодняшний день существует мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.
Напомним, 32-летний боец Иностранного легиона ВСУ из Германии, ветеран Афганской кампании в составе немецкой армии, подверг жесточайшей критике медлительность правительства ФРГ в плане предоставления оружия Украине.
"Мы можем выиграть эту войну, если федеральное правительство наконец-то поднимет свою тушу. И вы можете это передать господину Олафу Шольцу. Скажите, чтобы он наконец перестал протирать штаны, проявил инициативу и что-то сделал [для Украины ‒ Главред]", – сказал мужчина.
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