Союзники по НАТО будут передавать Киеву оружие столько, сколько необходимо - Шольц

Олаф Шольц сделал заявление о поставках оружия в Украину / Фото Reuters

Союзники по НАТО продолжат поставлять Украине оружие столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как пишет пишет Reuters, Киеву пообещали дальнейшую поддержку в борьбе против России.

Шольц во вторник, 29 июня, на второй день саммита НАТО в Мадриде поделился позицией своей страны.

"Хорошо, что страны, которые собрались здесь, но и многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также предоставляя оружие, в котором Украина срочно нуждается", – сказал канцлер Германии.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – акцентировал Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлер Германии считает, что на сегодняшний день существует мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Напомним, 32-летний боец Иностранного легиона ВСУ из Германии, ветеран Афганской кампании в составе немецкой армии, подверг жесточайшей критике медлительность правительства ФРГ в плане предоставления оружия Украине.

"Мы можем выиграть эту войну, если федеральное правительство наконец-то поднимет свою тушу. И вы можете это передать господину Олафу Шольцу. Скажите, чтобы он наконец перестал протирать штаны, проявил инициативу и что-то сделал [для Украины ‒ Главред]", – сказал мужчина.

Другие новости: