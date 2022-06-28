Шольц дал тревожный прогноз: мало шансов на скорое завершение войны в Украине

Олаф Шольц / president.gov.ua

На сегодняшний день существует мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Так что мы не в ситуации, когда можно предсказать конец", - подчеркнул он журналистам после саммита G7, пишет Bild.

Немецкий канцлер обратил внимание на то, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины – "но сейчас это не так".

"Пока речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мира Об этом сейчас идет речь", — добавил Шольц.

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Напомним, ранее в Германии чиновники заявили, что вскоре бойцы ВСУ завершат курс обучения с целью использования немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. После этого гаубицы можно будет отправить в Украину и передать украинской армии в зону боевых действий.

До того в Германии представители правящей коалиции жестко ;раскритиковали канцлера Олафа Шольца из-за того, что тот во время визита в Киев не дал четких обещаний по поставке тяжелого вооружения Украине.

"Пришло время наконец дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", — сказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.

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