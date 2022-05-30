Гаубицы Caesar сотрут оккупантов в порошок: Франция пообещала Украине больше оружия

Гаубицы Caesar/ Facebook Главнокомандующий ВСУ

Франция предоставит Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. О новых поставках такого оружия она сказала во время совместного брифинга с главой украинского МИД Дмитрием Кулебою, когда посетила Киев 30 мая.

Французский министр также пообещала предоставление Украине материальной помощи.

"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", – отметила она.

При этом Кулеба во время выступления отметил, что такие гаубицы – не единственное оружие, которое Украина получает от Франции.

"Я подчеркнул сегодня, что потребность в предоставлении Украине дополнительных артиллерийских систем 155 калибра остается чрезвычайно актуальной. Нам для победы в битве на Донбассе нужно существенно укрепить наш артиллерийский потенциал, поэтому мы сегодня обсудили с моим коллегой этот вопрос", – сказал Кулеба.

Самоходные гаубицы Caesar – что о них известно

Caesar –этофранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Во Франции они состоят на вооружении с 2007 года.

Такая пушка может применять весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Максимальная дальность стрельбы 42 км. Из этой техники можно делать 6 выстрелов в минуту.

Напомним, Франция уже ранее передавала Украине самоходные гаубицы Caesar. Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские защитники уже используют такие гаубицы на фронте. Он отметил, что артиллеристы ВСУ быстро, фактически за 2-3 часа овладели новыми САУ, и опубликовал фото их использования.

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