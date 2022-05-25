Мощные натовские САУ Caesar бьют рашистов на фронте: впечатляющие фото

САУ Caesar на службе ВСУ / Facebook/CinCAFU

Украинские защитники на фронте уже используют гаубицы Caesar, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

"Гаубицы Caesar уже на передовой", - написал Залужный в Facebook.

Он также сообщил, что артиллеристы ВСУ быстро, "фактически за 2-3 часа овладели новыми САУ".

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за оказанную помощь.

Он рассказал, что гаубица Caesar - это самоходная артиллерийская установка (САУ) нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. По его словам, на этом расстоянии находятся артиллерия, резервы, пункты управления противника, уничтожение которых снижает наступательный потенциал врага. Залужный добавил, что эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными.

"Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО. Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь", - подчеркнул Залужный.

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САУ Caesar — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

САУ на колёсном шасси Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка оборудована системой управления огнём "Сигма-30", в состав которой входит приёмник навигационной системы NAVSTAR. В СУО входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическое наведение орудия.

Имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность орудия — 5 выстр./мин.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 155-мм TR F1

Тип пушки гаубица

Длина ствола, калибров 52

Боекомплект пушки 18 (в версии 6×6)

Стрельба прямой наводкой до 2000 м.

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