Украина может получить от США легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II

Во время операции "Буря в пустыне" A-10 уничтожили тысячи единиц военной техники / Фото U.S. Air Force, УНИАН

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на Аспенском форуме по безопасности.

Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, который сказал, что ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов, передает Defence Express.

У Кендалла же спросили, от каких самолетов следует избавиться самим США. Он ответил, что от "почтенных" А-10. После этого модератор спросил: почему бы не отдать эти самолеты Украине.

"Сегодня генерал Браун задавал вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от самой Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их потребностей и того, как мы можем их удовлетворить", – ответил министр ВВС США.

По его словам, есть ряд других самолетов, которые могла бы получить украинская армия. Например, шведские Gripen, которыми пользуется Чехия, а также Eurofighter или Rafales.

Самолеты А-10 Thunderbolt II еще называют "Бородавочниками" / Фото U.S. Air Force

A-10 Thunderbolt II – это легендарный одноместный штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки сухопутных войск, уничтожения колонн вражеской техники. Эти самолеты еще называют "Бородавочниками".

Впервые разговоры о передаче самолетов A-10 Thunderbolt II Украине начались еще весной, когда российские оккупанты направлялись в сторону Киева.

Штурмовик имеет 11 узлов подвески и может нести более 7 тонн оружия. В частности, ракеты AGM Maverick с дальностью запуска до 28 км. Во время операции "Буря в пустыне" A-10 уничтожили около 900 иракских танков, 1200 артиллерийских установок и 2000 единиц другой техники.

Очень важным преимуществом А-10 является отсутствие высоких требований к взлетно-посадочным полосам, ведь он может базироваться даже на наземных аэродромах. Также А-10 прост в обслуживании в полевых условиях.

Самолет А-10 Thunderbolt II очень прост в обслуживании в полевых условиях / Фото U.S. Air Force

Как сообщал Главред, в Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей. Письмо двухпартийной группы из шести сенаторов направил министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли сенатор Дэн Салливан.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

4 июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Другие новости: