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В США просят Пентагон передать Украине передовые реактивные истребители – Fox News

21 июля 2022, 08:18

Администрация Байдена еще не поддержала отправку военных самолетов в Украину. При этом украинские пилоты способны пройти обучение за считанные месяцы.

Американские истребители F-15
Украине очень нужны передовые самолеты для отражения атак россиян / Фото US Air Force

В Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей.

Письмо двухпартийной группы из шести сенаторов направил министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли сенатор Дэн Салливан, сообщает Fox News.

Сенаторы призвали Пентагон ускорить передачу Украине оборонной помощи в рамках пакета, согласованного в мае в рамках "Дополнительных ассигнований Украине" на 20 миллиардов.

Журналисты пообщались с украинским пилотом с позывным "Джус". По его словам, передовые самолеты "критически важны" для отражения атак россиян, а самолеты американского производства имеют те качества, которых не имеют советские МиГ-29 и Су-27, которые есть на вооружении ВСУ.

"Реактивные самолеты США – это многофункциональные платформы с передовыми датчиками и оружием, которые могут помочь нам, прежде всего, обезопасить наши города, нашу инфраструктуру и наших гражданских лиц от ракетных ударов и бомбардировщиков, а также получить преимущество в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных войск", – сказал "Джус".

Fox News называют "Джуса" пилотом эскадрильи, привлекшей международное внимание в первые недели войны по время обороны Киева.

"Джус" вместе со своим коллегой в прошлом месяце прибыли в Вашингтон, чтобы встретиться с Салливаном и другими законодателями. Пилоты объяснили, что без самолетов, оснащенных современными средствами защиты, они выполняли "самоубийственные миссии".

Администрация Байдена еще не поддержала отправку военных самолетов в Украину. Однако представители США и Украины заявляют, что украинские пилоты более чем способны пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения за считанные месяцы.

Генерал ВВС США Чарльз Браун поддержал обучение украинских пилотов и сказал, что США и их союзники обязаны "быть готовы передавать им свои умения". Однако генерал не назвал тип самолета, который США или их союзники потенциально предоставят Украине.

Как сообщал Главред, ранее в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

4 июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Польша передала Украине практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

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