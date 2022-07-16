Украина может получить истребители F-16 и закрыть небо: в ВВС объяснили, когда это случится

Украина может получить истребители F-16 / Фото Википедия

В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

"На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего — прежде всего, это противовоздушная оборона. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) — это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах", — рассказал Игнат в интервью Радио НВ.

Представитель командования ВВС выразил надежду, что в американском обществе и американском политикуме будет принято единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ.

Отметим, 15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16. Об этом сообщил в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

Резников говорит, что аэродромы Украине не готовы для F-16

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил в интервью ВВС, что украинские аэродромы не готовы для американских истребителей F-16. При этом он уверен, что Украина сможет получить от западных партнеров современные танки и самолеты.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно, только в будущем", – сказал Резников.

По его словам, "будут самолеты". Вопрос – какие именно. Резников объяснил, что восприятие американских F-16 как решение – это заблуждение.

"Возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства", – добавил Резников.

Справка. Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. F-16 был создан еще 48 лет назад, но благодаря своим постоянным модернизациям он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира.

Как сообщал Главред, 4 июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Польша передала Украине практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

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