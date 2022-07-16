УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина может получить истребители F-16 и закрыть небо: в ВВС объяснили, когда это случится

16 июля 2022, 13:45

В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16.

Истребитель F-16
Украина может получить истребители F-16 / Фото Википедия

В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

"На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего — прежде всего, это противовоздушная оборона. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) — это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах", — рассказал Игнат в интервью Радио НВ.

Представитель командования ВВС выразил надежду, что в американском обществе и американском политикуме будет принято единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ.

Отметим, 15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16. Об этом сообщил в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Скриншот Twitter Остап Ярыш

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

Резников говорит, что аэродромы Украине не готовы для F-16

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил в интервью ВВС, что украинские аэродромы не готовы для американских истребителей F-16. При этом он уверен, что Украина сможет получить от западных партнеров современные танки и самолеты.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно, только в будущем", – сказал Резников.

По его словам, "будут самолеты". Вопрос – какие именно. Резников объяснил, что восприятие американских F-16 как решение – это заблуждение.

"Возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства", – добавил Резников.

Справка. Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. F-16 был создан еще 48 лет назад, но благодаря своим постоянным модернизациям он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира.

Как сообщал Главред, 4 июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Польша передала Украине практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

Другие новости:

война в Украине ВВС военная помощь F-16 поставки оружия новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:14

Жарит котлеты и печет утки: Пугачева выхаживает тяжелобольного Моисеева

13:45

Украина может получить истребители F-16 и закрыть небо: в ВВС объяснили, когда это случитсяВидео

13:42

Мед может причинить серьезный вред организму: как его правильно есть

13:38

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30 лет, которые не требуют особой укладки

13:13

ВСУ с помощью HIMARS "обезглавили" 106-ю дивизию РФВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

12:55

Накануне пил коньяк за $2,5 тыс. из Москвы: гауляйтера Херсонщины могли отравить свои жеВидео

12:44

Он отдал приказ бомбить Винницу: на российского командира открыли охоту в КрымуВидео

12:24

В РФ снова бряцают оружием: собираются "нарастить действия армии РФ" по всем направлениям в УкраинеВидео

12:08

Боец терробороны спас жизнь семнадцати собратьев на Харьковщине

12:04

Кремль продолжит войну: генерал раскрыл ближайшие планы Путина в отношении УкраиныВидео

11:43

Готовился идти в школу: 7-летнего Максима и его маму убила российская ракета в ВинницеВидео

11:28

"Бог пытается нас уберечь": Никитюк показала знак в небе после теракта в ВинницеВидео

11:10

Больше потратили на нефть и газ из России, чем на помощь Украине: Линкявичюс раскритиковал ЕС

10:38

HIMARS испепелили 30 логистических объектов войск РФ: в МОУ рассказали об успехах ракетных системВидео

10:08

"Деньги нужны": пленный оккупант признался, почему приехал убивать украинцевВидео

09:55

"Путин проиграет войну": Жданов заявил, что РФ не спасет перевод экономики на военные рельсыВидео

09:55

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

09:32

Как заставить армию РФ отступить: украинский генерал озвучил рецептВидео

08:51

Враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине: есть погибшие, под завалами людиФотоВидео

Реклама
08:46

Оперативная пауза закончилась: армия РФ пойдет в наступление в течение трех суток - ISWВидео

08:14

Мы сделаем их без ненавистимнение

08:05

18 "двухсотых", склад боеприпасов, техника: авиация ВСУ проредила ряды оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:22

РФ ударила ракетой по Одессе: попала в гражданский объект, там пожарВидео

06:04

Террорист номер одинмнение

05:21

На дух не переносят: ТОП-6 растений, которые отпугивают комаров

05:16

96-летняя королева Елизавета II оказалась в хосписеВидео

04:23

"Ой, мамочки!": 63-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизиВидео

04:10

Цены взлетят вслед за долларом: украинцев предупредили о курсе 40 грн/$Видео

03:50

Стонет и запихивается пиццей: Регина Тодоренко показала, как проходили ее домашние родыВидео

03:40

Украину атакует аномальная жара: синоптики назвали даты настоящего пеклаВидео

03:20

Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецептВидео

03:01

Женский гороскоп на неделю 18-24 июля: Овнам – ошибки прошлого, Львам – чужие тайны, Козерогам – сплетниВидео

02:23

Виноват Поплавский: сопилкарь из Kalush Orchestra ответил на хейт из-за фото на фоне Кремля

02:15

Зачем стоит класть губку в барабан стиральной машины во время стирки: секрет опытных хозяек

01:36

Несет большие расходы, бурное застолье или скорую смерть: к чему прилетает сорока во двор

01:27

Российская модель Ирина Шейк оправдалась за употребление военной символики РФ

01:17

Вера Брежнева оформляет гражданство другой страны

00:53

"Встретим вас огнем и свинцом": Тополя обратился к беларусам

00:51

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

Реклама
00:34

Украинская "подружка Ди Каприо", супермодель Алина Байкова показала головокружительную гибкость

00:07

"Принять врага с добром": украинская блогерша оскандалилась своей "рекомендацией"

15 июля, пятница
23:58

"Вишибать из ООН": Арестович придумал, как остановить "ракетное безумие" россиянВидео

23:38

Россияне беспощадно били из артиллерии по Сумской области, есть погибшие

23:17

"Спокойных ночей не будет": Зеленский пригрозил оккупантам за ракетные удары по ДнепруВидео

23:09

Ракетный удар по Днепру: в городе перебои с водой, сообщается о первых жертвах

22:58

76-летний отец Илона Маска стал папой в 7 раз: его падчерица родила ему дочь

22:40

Футболист сборной Украины сделал невероятный поступок для ВСУВидео

22:33

"Разорвало на части": бабушка Лизы не говорит дочери о трагедии и сама похоронит девочкуВидео

21:57

Оккупанты нанесли мощный удар по Краматорску: много пострадавшихВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять