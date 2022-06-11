Немецкая ПВО IRIS-T защитит города Украины через несколько лет, а Киев - в октябре - Мельник

Посол Украины в Германии сообщил подробности передачи ПВО нашей стране.
Немецкая система ПВО IRIS-T, которую ФРГ передаст Украине уже в октябре, поможет прикрыть Киев, а через три-четыре года обезопасит другие города и важные объекты Украины.
Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ, дипломаты работали над передачей данной системы ПВО с первых дней войны, изготовление для Украины завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.
"Система IRIS-T - единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт. Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшего", – сказал посол.
Дипломат отметил, что согласно характеристикам, система IRIS-T способна защитить территорию размером с Киев, а на протяжении трех-четырех лет Украина сможет поставить ее вокруг других городов и наиболее важных объектов.
Читайте такжеЭксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовМельник также заявил, что в данном случае долгие сроки поставок оправданы, так как систему для Украины только производят.
Напомним, о передаче современных систем ПВО IRIS-T сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".
IRIS-T: что известно о немецком ПВО
Согласно данным в открытых источниках, IRIS-T - ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащённая охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.
Характеристики IRIS-T
- Длина: 2,936 м
- Диаметр: 0,127 м
- Размах крыла: 0,350 м
- Стартовая масса: 87,4 кг
- Дальность пуска: ~25 км
- Скорость полёта: до 3 М (1020 м/с или 3672 км/ч)
- Боевая часть: осколочно-фугасная
- Масса БЧ: 11,4 кг
- Взрыватель: активный радиолокационный
- Двигательная установка: РДТТ
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