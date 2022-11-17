'Критическая точка': в ЕС оценили разрушения энергетической инфраструктуры Украины

Евросоюз работает над обеспечением поставок электроэнергии в Украину / news.allcrimea.net

После массированных ракетных ударов со стороны российской оккупационной армии по украинским городам разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Однако Евросоюз работает над обеспечением поставок электроэнергии.

Об этом сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в Twitter.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает бесперебойно, чтобы обеспечить поставки электроэнергии", - написал Ленарчич.

Он добавил, что в то же время через механизм гражданской защиты Евросоюза Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Нидерланды и Швеция оказывают дополнительную поддержку.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

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