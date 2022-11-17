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Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК сообщили плохие новости для жителей Киевщины

17 ноября 2022, 15:36

Вероятно, в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК сообщили плохие новости для жителей Киевщины
Электроэнергии может не быть днями / pixabay

Из-за массированных российских обстрелов в Киевской области сложилась очень сложная ситуация с энергоснабжением. Граждан призвали готовиться к длительным отключениям электроэнергии. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Как отметил Сахарук, под длительными отключениями подразумевается отсутствие электроэнергии днями. По его словам, вероятно, в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

"И, к сожалению, количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения пока очень короткие, это 2-3 часа максимум", - отметил Сахарук.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

Больше новостей о ситуации с электроснабжением в Украине:

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