Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – Пентагон

Переданные США системы противовоздушной обороны NASAMS показали высокую эффективность во время перехвата российских ракет, сказал Ллойд Остин.
Зенитно-ракетные системы NASAMS, которые Соединенные Штаты Америки передали Украине, перехватили 100% ракет, которые летели по территории украинского государства. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, он рассказал о том, что система противовоздушной обороны NASAMS продемонстрировала максимальную эффективность и на участках, где она применялась, перехватила все российские ракеты.
"Система NASAMS достигла 100% успеха в перехвате российских ракет, пока Кремль продолжает свои жестокие бомбардировки Украины, включая вчерашнюю атаку", - отметил Остин.
Также Ллойд Остин подчеркнул, что страны Запада намерены продолжать поставлять помощь Украине столько, сколько будет нужно. Жестокость страны-агрессора только укрепит стремление западного мира поддерживать Киев.
Ракетные удары России по Украине 15 ноября
Страна-оккупант Россия во вторник, 15 ноября, нанесла массированный ракетный удар по Украине.
В Киеве агрессор ударил по трем жилым домам.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что враг ударил по 15 энергетическим объектам в разных регионах Украины.
Временно остались без света более 7 миллионов абонентов. Электроэнергия исчезла в 18 областях страны, включая Киев, Киевскую, Харьковскую, Донецкую, Львовскую и Днепропетровскую области.
В результате атак РФ ракеты упали в Польше у границы с Украиной. Погибли два человека.
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