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Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – Пентагон

16 ноября 2022, 17:08

Переданные США системы противовоздушной обороны NASAMS показали высокую эффективность во время перехвата российских ракет, сказал Ллойд Остин.

NASAMS, Украина
ЗРК NASAMS отражали ракетные атаки России и 15 ноября - Остин / Коллаж УНИАН, kongsberg.com

Зенитно-ракетные системы NASAMS, которые Соединенные Штаты Америки передали Украине, перехватили 100% ракет, которые летели по территории украинского государства. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, он рассказал о том, что система противовоздушной обороны NASAMS продемонстрировала максимальную эффективность и на участках, где она применялась, перехватила все российские ракеты.

"Система NASAMS достигла 100% успеха в перехвате российских ракет, пока Кремль продолжает свои жестокие бомбардировки Украины, включая вчерашнюю атаку", - отметил Остин.

Также Ллойд Остин подчеркнул, что страны Запада намерены продолжать поставлять помощь Украине столько, сколько будет нужно. Жестокость страны-агрессора только укрепит стремление западного мира поддерживать Киев.

Ракетные удары России по Украине 15 ноября

Страна-оккупант Россия во вторник, 15 ноября, нанесла массированный ракетный удар по Украине.

В Киеве агрессор ударил по трем жилым домам.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что враг ударил по 15 энергетическим объектам в разных регионах Украины.

Временно остались без света более 7 миллионов абонентов. Электроэнергия исчезла в 18 областях страны, включая Киев, Киевскую, Харьковскую, Донецкую, Львовскую и Днепропетровскую области.

В результате атак РФ ракеты упали в Польше у границы с Украиной. Погибли два человека.

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