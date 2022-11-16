Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – Моравецкий

Нет признаков того, что инцидент на границе Польши с Украиной был атакой на польскую территорию / Reuters

Инцидент с падением ракеты на территории Польши не является нападением на государства. На данный момент нет оснований задействовать 4-ю статью Североатлантического альянса. Однако применение данной статьи не исключается. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что силовые структуры Польши – военные подразделения, полиция и пограничники – находятся в состоянии повышенное боеготовности. Варшава все время держит контакт с союзниками.

В то же время польское государство не видит в инциденте с падением ракеты вблизи границы с Украиной нападения на свою территорию.

"Нет никаких признаков того, что вчерашний досадный инцидент вблизи границы с Украиной, приведший к гибели польских граждан, был нападением на польскую территорию", - сказал премьер.

Также он добавил, что Варшава изучает вопрос возможного применения 4-й статьи НАТО. Доказательства, которые собраны на данный момент, не свидетельствуют о том, что механизм нужно применять. В то же время задействование статьи не исключается.

"Мы проверяем обоснование для задействования статьи 4. В настоящее время большинство собранных доказательств указывают на то, что это не будет необходимым на этом пути эскалации - но этот инструмент все еще в наших руках. Все процедуры, предшествующие статье 4, сработали должным образом и показали, что, находясь в НАТО, мы находимся в очень крепком Альянсе. Альянс, который сработал", - добавил Моравецкий.

Также Матеуш Моравецкий подчеркнул, что РФ способна применить данный инцидент для своей пропаганды и манипуляции.

Справка

Статья 4 – механизм НАТО, который предусматривает начало официальной консультации Альянса со страной-участником блока, которой угрожает опасность. В ходе консультаций обсуждаются риски для одной из них.

Однако она не подразумевает военного участия стран НАТО. Проводятся только консультации относительно дальнейших действий.

Прилет на ракеты на территории Польши

Страна-агрессор Россия 15 ноября устроила масштабную ракетную атаку на Украину. Предположительно, одна из ее ракет упала на территории Польши. Прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув в 10 километрах от границы с Украиной. Погибли два человека.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по Польше со стороны России провоцирует серьезную эскалацию, нужна немедленная реакция. Зеленский призвал поставить на место страну-террориста.

В России по-прежнему врут и говорят, что Москва к инциденту на территории Польши якобы "не причастна". Представители агрессора говорят, что якобы не пытались бить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Президент США Джо Байден считает "маловероятным" запуск ракеты конкретно с территории России.

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