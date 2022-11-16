Джо Байден назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины / Фото Reuters

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

Как пишет The Guardian, глава Белого дома пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали.

"Есть предварительная информация, которая отрицает это (запуск ракеты из РФ, - ред.). Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим", - сказал он.

Байден подчеркнул, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".

Президент США добавил, что Польшу поддержат в расследовании инцидента 15 ноября. Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны России.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

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