"Важно не упустить 2 месяца": генерал предупредил, что РФ хочет подтянуть 200 тыс. человек резерва

Генерал Маомуж отмечает, что украинским войскам нужно активно продвигаться вперед на юге до Нового года/ Главред, Минобороны РФ

После освобождения Херсона Украина получила перспективу вернуть контроль и над другими оккупированными территориями. Но ситуация на фронте не станет легче для наших войск, потому что враг перебросил часть своей армии из Херсона и правобережья Херсонщины на другие направления.

Кроме этого, оккупанты в предчувствии наступления украинских военных на левобережье Херсонщины и запорожском направлении подтягивают туда резервы и создают укрепрайоны. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Для обороны Россия формирует свои группировки из профессиональных вооруженных подразделений, усиливая их мобилизованными и отрядами вагнеровцев. Поэтому нам предстоит очень большая и сложная работа", – отмечает генерал.

Русские концентрируют свои силы в определенных местах. И это с одной стороны создает угрозы, например, обстрела Херсона, с другой стороны – делает оккупантов удобной целью для украинских военных.

"У нас есть виды вооружения, которые достают на 80 км и дальше. Российские "Грады", "Ураганы", "Смерчи" бьют максимум на 30-60 км, а это значит, что мы можем поразить противника в тылу: его вооруженные подразделения, огневые точки, склады боеприпасов, коммуникации (мосты, дороги и тому подобное), новые резервы, которые будут подтягиваться на позиции. Всё это мы сейчас можем накрывать с правобережья Херсонщины и планировать операции по наступлению", – объясняет генерал Маломуж.

Он отмечает, что украинская армия не будет идти в лобовую атаку и не будет форсировать Днепр – планируются другие варианты наступления.

По словам генерала, освобождение Херсона является предпосылкой освобождения юга. В случае успехов украинских военных на юге нашего государства российские захватчики будут вынуждены оттуда бежать, и в их рядах будет распространяться паника.

"А мы на плечах этой паники сможем продвигаться вплоть до Крыма", – отмечает Маломуж.

В то же время он отмечает, что для Украины самым важным временем будут ближайшие полтора-два месяца. Стоит не упустить это время и активно продвигаться на юге. Ведь потом Россия может подтянуть резервы – более 200 тысяч человек.

"Ближайшее время важно, и ряд боевых генералов из Украины и других стран убеждены, что сейчас у нас хорошая возможность освободить чуть ли не все территории", – добавил генерал Маломуж.

Ранее Маломуж отмечал, что ключом к деоккупации Крыма станет освобождение левобережья Херсона и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом. Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом к Крыму не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие света и тепла в многих районах Украины – это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

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