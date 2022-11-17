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"Важно не упустить 2 месяца": генерал предупредил, что РФ хочет подтянуть 200 тыс. человек резерва

17 ноября 2022, 19:49

Украинским войскам нужно активно продвигаться вперед на юге до Нового года, иначе дальше сделать это будет труднее.

Николай Маломуж, российские военные
Генерал Маомуж отмечает, что украинским войскам нужно активно продвигаться вперед на юге до Нового года/ Главред, Минобороны РФ

После освобождения Херсона Украина получила перспективу вернуть контроль и над другими оккупированными территориями. Но ситуация на фронте не станет легче для наших войск, потому что враг перебросил часть своей армии из Херсона и правобережья Херсонщины на другие направления.

Кроме этого, оккупанты в предчувствии наступления украинских военных на левобережье Херсонщины и запорожском направлении подтягивают туда резервы и создают укрепрайоны. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Для обороны Россия формирует свои группировки из профессиональных вооруженных подразделений, усиливая их мобилизованными и отрядами вагнеровцев. Поэтому нам предстоит очень большая и сложная работа", – отмечает генерал.

Русские концентрируют свои силы в определенных местах. И это с одной стороны создает угрозы, например, обстрела Херсона, с другой стороны – делает оккупантов удобной целью для украинских военных.

"У нас есть виды вооружения, которые достают на 80 км и дальше. Российские "Грады", "Ураганы", "Смерчи" бьют максимум на 30-60 км, а это значит, что мы можем поразить противника в тылу: его вооруженные подразделения, огневые точки, склады боеприпасов, коммуникации (мосты, дороги и тому подобное), новые резервы, которые будут подтягиваться на позиции. Всё это мы сейчас можем накрывать с правобережья Херсонщины и планировать операции по наступлению", – объясняет генерал Маломуж.

Он отмечает, что украинская армия не будет идти в лобовую атаку и не будет форсировать Днепр – планируются другие варианты наступления.

По словам генерала, освобождение Херсона является предпосылкой освобождения юга. В случае успехов украинских военных на юге нашего государства российские захватчики будут вынуждены оттуда бежать, и в их рядах будет распространяться паника.

"А мы на плечах этой паники сможем продвигаться вплоть до Крыма", – отмечает Маломуж.

В то же время он отмечает, что для Украины самым важным временем будут ближайшие полтора-два месяца. Стоит не упустить это время и активно продвигаться на юге. Ведь потом Россия может подтянуть резервы – более 200 тысяч человек.

"Ближайшее время важно, и ряд боевых генералов из Украины и других стран убеждены, что сейчас у нас хорошая возможность освободить чуть ли не все территории", – добавил генерал Маломуж.

Ранее Маломуж отмечал, что ключом к деоккупации Крыма станет освобождение левобережья Херсона и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом. Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом к Крыму не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие света и тепла в многих районах Украины – это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

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