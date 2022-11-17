"Единственный шанс на безопасность": Данилов сказал, почему РФ не стоит уничтожать энергообъекты Украины

Данов потроллил российских политиков/ УНИАН

Стране-агрессору России не стоит уничтожать украинскую энергетическую систему. Российские деятели кремлевского режима, такие как Песков, Пригожин и Кириенко, должны были бы заранее позаботиться о том, чтобы в их камерах было светло и тепло.

Так с сарказмом обратился к российским политикам преступного режима секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом он написал в Facebook.

Он подчеркнул, что украинские тюрьмы – это единственный шанс для политиков Кремля провести остатки жизни в безопасности.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для пескова, пригожина и других кириенков – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло", – с сарказмом отметил Данилов.

Также секретарь СНБО посоветовал этим деятелям внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить".

Напомним, российские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева неожиданно признали, что Россия не способна обойтись без импорта западной техники и транспорта, поскольку страна-агрессор не способна ничего производить сама. Попов раскритиковал в прямом эфире заявления так называемых экспертов, призывающих Москву национализировать западные активы.

Ранее сообщалось, что после того как во вторник, 15 ноября, произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимир Путин был в шаге от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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