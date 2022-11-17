"На чем ездить, чем звонить?": пропагандисты устроили истерику из-за того, что РФ ничего не производит

Евгений Попов / скриншот

Российские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева неожиданно признали, что Россия не способна обойтись без импорта западной техники и транспорта, так как страна-агрессор не способна ничего производить сама.

Попов раскритиковал в прямом эфире заявления так называемых экспертов, которые призывают Москву национализировать западные активы.

"Давайте у немцев все заберем, национализируем. У нас завтра станет "Сапсан" (электропоезд производства немецкой компании Siemens, – ред). Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить, надо это просто признать", – сказал пропагандист.

"Легко встать на броневик и сказать, что давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить, чем мы будем звонить? Давайте к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Но от этого не появится "Сапсан" новый, самолет не появиться. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Национализируем, и что делать будем на следующий день? Простой вопрос, ответа нет", – истеричил Попов.

Евгений Попов / скриншот

Как сообщал Главред, ранее известный российский пропагандист Андрей Норкин в прямом эфире признался, что в РФ так "закрутили гайки" со свободой слова, что с какой бы точки зрения он не комментировал отвод войск РФ с правого берега Херсонской области, ему все равно грозит тюремное заключение.

Ранее известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Позже он извинился, заявив, что его "просто понесло".

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