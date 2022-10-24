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"Просто понесло": пропагандист Красовский извинился за призывы убивать украинских детей

24 октября 2022, 14:02

Неадекватные заявления Антона Красовского удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян - и стоили ему работы.

Антон Красовский
Антон Красовский извинился за слова об украинских детях / скриншот

Российский пропагандист и путинист Антон Красовский, который публично призвал убивать украинских детей, "извинился" за свои слова, заявив, что его просто "понесло в прямом эфире".

По его словам, он якобы не "увидел границу".

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого", - написал пропагандист в Telegram.

"Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты (Симоньян, - ред.), у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", - добавил он.

'Просто понесло': пропагандист Красовский извинился за призывы убивать украинских детей

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания "дикими и отвратительными" и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским.

'Просто понесло': пропагандист Красовский извинился за призывы убивать украинских детей

Интересно, что ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова очень лестно отзывалась о Красовском, называя его "талантливым человеком", который "говорит правду".

"Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит, исходя из своего образования, уровня, он фантастически талантливый человек", - чуть ли не в истерике говорила Захарова в эфире другого российского пропагандиста Соловьева.

Захарова не понимает, за что уволили Красовского

Антон Красовский - что о нем известно

Антон Красовский – 47-летний российский телеведущий, директор вещания на русском языке телеканала RT.

Ранее был известен в России как либерал, оппозиционных к Путину взглядов, призывал российское руководство прекратить войну на Донбассе.

Сотрудничал и дружил с Ксенией Собчак.

"Всенародную" известность Антону Красовскому принес каминг-аут в 2013 году. Он публично признался, что является геем. А потом – что он ВИЧ-положительный.

В разгар Евромайдана, в феврале 2014-го, Красовский вместе с Собчак провели неделю в Киеве. Они гуляли по городу в украинских народных костюмах, взяли интервью у Петра Порошенко.

В 2018 году Красовский стал доверенным лицом Собчак на президентских выборах, а сам тогда же пытался баллотироваться в мэры Москвы.

C каналом Russia Today начал сотрудничать в 2019 году.

В январе 2022 года Красовский угрожал сжечь Конституцию Украины, если наша страна будет вступать в НАТО.

"Мы заберем у вас вашу Конституцию, мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите, на шинах, на покрышках", - говорил пропагандист.

В феврале 2022 года Красовский поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее пропагандист Владимир Соловьев призывал уничтожить два украинских города ‒ Харьков и Львов.

До того Соловьев впадал в истерику из-за наступления ВСУ на Донбассе и выкрикивал призывы в адрес Кремля: мол, пора "усилить" войска России на этом направлении (чтобы оккупанты избежали окружения).

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