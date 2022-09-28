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ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на Лиман

28 сентября 2022, 17:53

Армия Украины ведет тяжелые бои за Лиман Донецкой области, а Соловьев вопит о "подмоге" российским оккупантам.

Соловьев, ВСУ
ВСУ наступают на войска РФ по всем фронтам - Соловьев / Скриншот Telegram-канал В. Залужного, соцсети

Российский пропагандист Владимир Соловьев в истерике от наступления ВСУ на Лиман Донецкой области. Он призвал Москву "усилить" войска России на данном направлении во избежание окружения оккупантов. Соловьев не исключает, что армия Украины может освободить Луганскую область так же быстро, как и Харьковщину.

В социальных сетях распространяется видео, на котором Соловьев критикует военное командование РФ. Украинцы освобождают свои земли, а российским оккупантам нечем ответить.

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на Лиман

"Каждый раз читаешь: там что-то украинцы отжали, здесь заходят... Нельзя уже наконец туда части направить, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Что происходит?" – "негодует" пропагандист.

По его словам, Москва, дескать, должна отправить "пополнение" "лиманскому гарнизону" войск РФ, если хочет избежать окружения Лимана со стороны сил оборон Украины.

Более того, он не исключает быстрого освобождения Луганской области, как произошло на Харьковщине.

"Мы что хотим, чтобы они сейчас вышли на границу Луганской области, а мы разведем руками и скажем: ну, окружили, мы должны были отойти? То есть это что, проспали, как в Харькове?" – задался "вопросом" Соловьев.

Также он попытался взбодрить оккупантов. Мол, "хватит терять территории" и, дескать, пора "воевать по-настоящему".

Армия Украины наступает на Лиман

Специалисты Института изучения войны ранее заявили, что ВСУ усиливают свои позиции возле Лимана Донецкой области и приближаются к захваченному городу. По пути украинские войска освобождают близлежащие населенные пункты. Идут жесткие бои, воины Украины приближаются к тому, чтобы окружить войска РФ.

Аналитики Том Купер полагает, что силы обороны Украины могут освободить Лиман Донецкой области уже в течение нескольких дней. Оккупанты оттесняются от рек Оскол и Северский Донец. Российские захватчики попали в тяжелую ситуацию.

28 сентября силы ВСУ освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой области. Об этом сообщили украинские военные. Николаевка находится в 9 километрах от Лимана.

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