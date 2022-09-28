ВСУ приближаются к Лиману и освобождают все новые населенные пункты - ISW

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения россиян и взять их в окружение.
Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты. Об этом говорится в сводке аналитиков Института изучения войны (ISW) о положении на фронте.
В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.
Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.
Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения российских войск в городе, идущую через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.
В районе Бахмута атаки россиян 27 сентября эти закончились неудачей. К слову, Бахмут - это единственный украинский город, где российские войска предпринимают активные наступательные действия.
При этом эксперты ISW цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, которые, ссылаясь на украинских военных, пишут о действиях на бахмутском фронте "ЧВК Вагнера". По данным журналистов, "вагнеровцы" используют отправившихся на войну заключенных в качестве пушечного мяса, и те часто сдаются в плен украинской армии.
Как сообщал Главред, 27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.
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