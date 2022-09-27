ВСУ отбили в оккупантов два населенных пункта в Донецкой области

Российских захватчиков удалось полностью выгнать из населенных пунктов, теперь они под контролем украинских военных.
Украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр, что в Лиманской тергромаде Донецкой области.
Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим в Twitter. Также он опубликовал соответствующее видео с освобожденного населенного пункта.
"Коровий Яр наш. Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба, – это видео от бойцов-крестоносцев уже можно распространить", – отмечается в заявлении.
На обнародованном видео украинские военные очень радуются освобождению села. Один из низ выкрикивает "Коровий Яр наш! Мы дома!".
Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области. Появилось соответствующее видео, как защитники Украины въезжают в освобожденное село.
Ранее сообщалось, что в районе Лимана Краматорского района Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины окружили два батальона российских оккупантов. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Бутусов. По его словам, захватчики попали в окружение в районе села Дробишеве.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.
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