'Мы и не были против переговоров': Данилов заявил, что Украина готова обсудить с РФ два пункта

Данилов заявил, что Украина готова обсудить с РФ два пункта/ УНИАН

Украина не против провести переговоры со страной-агрессором РФ. Но предметом этих разговоров могут стать лишь два пункта – контрибуции и репарации, которые Россия должна будет выплатить нашему государству.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter. При этом он предупредил, что чем дольше РФ оттягивает этот момент, тем больше им потом придется платить.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и большие суммы", – подчеркнул он.

Также секретарь СНБО отметил, что "задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам".

Справка. Контрибуция – это принудительные платежи, которые после завершения войны платит странам-победительницам страна, которая потерпела поражение. Репарация – это полное или частичное возмещение государством, которое начало агрессивную войну, убытков, которые оно причинило другому государству.

Переговоры Украины и России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вернуться к дипломатическому завершению войны в Украине, однако на новых условиях. О каких ультиматумах идет речь на этот раз, не уточняется. Но предположительно представитель Кремля имел в виду псевдореферендумы, которые страна-оккупант проводит на захваченных территориях Украины.

В разведке Великобритании ранее заявили, что президент страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября может объявить о якобы присоединении оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Оккупанты планируют завершить свои фейковые "референдумы" 27 сентября.

Позже стало известно, что Россия может аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области 4 октября. В Совете Федерации страны-агрессора якобы не будут проводить внеочередных заседаний парламента.

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