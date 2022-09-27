Путин 30 сентября может объявить аннексию Россией территорий Украины – разведка Великобритании

Путин намерен консолидировать поддержку в России войны против Украины - британская разведка / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября может объявить о якобы присоединении оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Оккупанты планируют завершить свои фейковые "референдумы" 27 сентября. Путин надеется, что такое решение обеспечит ему поддержку. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что на пятницу, 30 сентября, запланировано обращение главы РФ к Госдуме и Совету Федерации. В ходе своего заявления Путин может объявить об официальном "присоединении" территорий Украины к России.

"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента путина к обеим палатам российского парламента. Есть реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально сообщить о присоединении оккупированных регионов Украины к России. Референдумы, которые продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября", - отметили в ведомстве.

Указывается, что Путин намерен использоваться свое выступление для оправдания войны против Украины и укрепления поддержки со стороны так называемых "патриотов".

"Лидер России почти наверняка надеется, что любое объявление о присоединении будет восприниматься как оправдание "спецоперации" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта", - добавили разведчики.

В Британской разведке подчеркнули, что такое стремление главы Кремля, скорее всего, негативно отразится на обеспокоенности населения по поводу частичной мобилизации.

"Референдумы" России в Украине

Россия и коллаборанты с 23 по 27 сентября проводят так называемые референдумы, цель которых – "присоединить" захваченные территории Украины. "Мероприятия" проводятся в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Глава Кремля Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Он также заявил, что Москва готова признать результаты так называемых референдумов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что после "референдума" на Донбассе Москва в оперативном порядке оформит все документы, предназначенные для аннексии территорий.

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - отметил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что псевдореферендумы России на оккупированных украинских территориях исключают возможность проведения дальнейших переговоров с Москвой. По словам Зеленского, это сигнал от Путина, который показывает свою неготовность заканчивать войну.

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