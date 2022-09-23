У Путина разразились угрозой быстро аннексировать Донбасс после "референдумов"

На захваченных и "присоединенных" к России территориях Украины, дескать, будет действовать Конституция РФ, сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разразился угрозой быстрой аннексии оккупированного Донбасса после проведения фейковых "референдумов". Мол, если результаты будут "положительными", парламент и глава Кремля быстро все оформят в юридическом поле.
В ходе брифинга для пропагандистов РФ он сказал о том, что если результаты псевдореферендумов устроят Москву, парламент и Путин в оперативном порядке подпишут документы об аннексии территорий Украины.
"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - сказал Песков.
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что после оформления документов на оккупированных территориях Украины будет действовать российская Конституция.
"Референдумы" России в Украине
Оккупанты и коллаборанты РФ с 23 по 27 сентября проводят так называемые референдумы, цель которых – "присоединение" захваченных территорий Украины к России. Псевдореферендумы проводятся в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
За два дня до этого глава России Владимир Путин объявил военную мобилизацию в своей стране и заявил, что Москва готова признать результаты "референдумов".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что парламент РФ намерен признать "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Дескать, Москва это сделает, если "результаты" будут "положительными".
Украина и международное сообщество липовые "референдумы" не признает. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия устроила фарс в поддержку военной мобилизации в своей стране.
Также он подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных украинских территорий.
Смотрите видео ТСН - почему Путин спешит с "референдумами" в Украине
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