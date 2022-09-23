УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Территории Украины требуют немедленного освобождения": у Зеленского ответили на псевдореферендумы

23 сентября 2022, 12:47

Устроенное Россией "голосование" под дулами автоматов не будет иметь никаких юридических последствий.

У Зеленского ответили на организованные Россией псевдореферендумы
У Зеленского ответили на организованные Россией псевдореферендумы / Офис президента Украины, Reuters

В Офисе президента Украины отреагировали на псевдореферендумы, которые начала проводить страна-агрессор Россия на временно оккупированных украинских территориях с сегодняшнего дня, 23 сентября.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня нет никакого юридического действа под названием "референдум". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул: то, что устроила РФ, является просто пропагандистским шоу.

"Сегодня (23 сентября – ред.) на оккупированных территориях нет никакого юридического действа под названием "референдум". Есть только: 1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации; 2. Территория Украины, которая требует немедленного освобождения", – заявил Подоляк.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы " о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября.

Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

23 сентября российские оккупанты начали проводить на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ. Однако у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума" – людей практически нет.

Читайте также:

война в Украине референдум вторжение России Михаил Подоляк Офис президента
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:04

На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал трофей

13:00

Гороскоп на завтра, 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазныВидео

12:47

"Территории Украины требуют немедленного освобождения": у Зеленского ответили на псевдореферендумыВидео

12:29

"Останетесь без рук и ног": в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войнуВидео

12:21

РосСМИ опубликовали позицию Ани Лорак по войне России в Украине

Реклама
12:18

То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый деньВидео

12:02

Будут нежнее пуха: 4 действенных способа, как сделать махровые полотенца мягкими

12:02

Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-УВидео

11:56

"Лютая" зима с аномалией: синоптики удивили прогнозом до весны-2023Видео

11:35

Не хочет быть проигравшим: Эйдман объяснил, почему Путин решил провести "референдумы"Видео

11:18

Обстрел Москвы из ракет HIMARS вылечит россиянмнение

11:13

"Голосование" у мусорников: РФ устроила фарс с "референдумом" на захваченных территорияхВидео

11:06

Россия за месяц может мобилизовать 100 тысяч человек – полковник ВСУВидео

10:44

"Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной ЛуганщинеВидео

10:18

Данилов о миллионной мобилизации в РФ: "Будем перемалывать эту орду"Видео

10:00

Россия проиграет эту войну окончательно, а Путин уйдет в течение года – Игорь Эйдман

09:48

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

09:46

Армия Украины штурмует Лиман на Донбассе, войска РФ пытаются удержать позиции – разведка БританииВидео

09:44

ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова возле СватовоВидео

09:31

Перенос войны на территорию РФ: Фейгин раскрыл неожиданный сценарийВидео

Реклама
09:12

Путин специально объявил о мобилизации в РФ в день обмена Медведчука на защитников Мариуполя – ISWВидео

09:00

Налоги для беженцев: почему придется заплатить и в Европе, и дома

08:59

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

08:46

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

08:43

В Мелитополе прогремел взрыв в первый день псевдореферендумаВидео

08:21

Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУРВидео

08:05

Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – ПентагонВидео

07:13

ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночьюВидео

06:32

Своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ – ISWВидео

06:26

Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путинамнение

04:10

Освобождение Херсона или Луганска: Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФВидео

03:30

Врежут заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецептВидео

02:42

"О мобилизации слышала?": Волочкова вывела россиян из себя

02:15

Военный эксперт объяснил, почему путинская мобилизация подыграет Украине

01:40

"Помер, старенький был": Фейгин оценил шансы Путина остаться живым, если он отойдет от власти

01:03

Гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября: Ракам – враги, Весам – денежная удача, Рыбам – исполнение мечтыВидео

00:51

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

00:31

Российская певица Валерия вдруг разглядела войну и сделала неожиданное заявление

00:09

"Путинист" Корчевников показался худым и изможденным на фото

Реклама
22 сентября, четверг
23:50

Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне по указу ПутинаВидео

23:26

"Разрушил мировой порядок": Путина осадили на Генассамблее ООНВидео

23:05

"Случилась беда": на Херсонском направлении здание с "кадыровцами" разгромили ракеты - АрестовичВидео

22:58

Жена беглеца и предателя Мураева устроила пробку в Вене

22:46

"Объясню русским по-русски, что происходит": Зеленский предупредил о последствиях на войне в УкраинеВидео

22:26

"Вас порвут в клочья": белорус Танкович обратился к россиянамВидео

22:20

Как вернуть посуде первозданный блеск: хитрости от опытных хозяек

22:20

Российские "пропагандоны" снова попали пальцем в небомнение

22:11

Лавров ошарашил заявлением на Совбезе ООН и оскорбил Зеленского: Кулеба ему резко ответилВидео

22:10

Думали, что везут на судилище: пленные командиры до последнего не знали об освобождении - БудановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять