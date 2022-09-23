"Территории Украины требуют немедленного освобождения": у Зеленского ответили на псевдореферендумы

У Зеленского ответили на организованные Россией псевдореферендумы / Офис президента Украины, Reuters

В Офисе президента Украины отреагировали на псевдореферендумы, которые начала проводить страна-агрессор Россия на временно оккупированных украинских территориях с сегодняшнего дня, 23 сентября.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня нет никакого юридического действа под названием "референдум". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул: то, что устроила РФ, является просто пропагандистским шоу.

"Сегодня (23 сентября – ред.) на оккупированных территориях нет никакого юридического действа под названием "референдум". Есть только: 1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации; 2. Территория Украины, которая требует немедленного освобождения", – заявил Подоляк.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы " о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября.

Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

23 сентября российские оккупанты начали проводить на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ. Однако у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума" – людей практически нет.

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