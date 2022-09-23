УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-У

23 сентября 2022, 12:02

В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер.

Торнадо-У грузовик
Бойцы ВСУ получили от оккупантов практически новый бронированный грузовкик Торнадо-У / Скриншот видео СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины на полях боев с войсками России захватили новый трофей – бронированный грузовик россиян Урал модели Торнадо-У. Машина практически новая. Она оснащена механизмом дополнительной защиты.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным на одном из участков боевых столкновений с российскими оккупантами удалось получить новый трофей. Речь идет о бронированном грузовом автомобиле Урал модели Торнадо-У.

Кабина грузовика Торнадо-У
Кабина грузовика Торнадо-У / Скриншот видео СтратКом ВСУ

На грузовике установлена трехместная кабина. Машина оснащена комплексом дополнительной защиты. Там есть вентиляция, отопление и кондиционер.

"Торнадо-У – это российский грузовой автомобиль Урал-63704-0010. На нем установлена трехместная кабина, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер", - указано в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что грузовик практически новый, кресла в салоне покрыты полиэтиленом.

Война России против Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович на днях сделал заявление о том, что армия Украины может окружить войска РФ в Лимане Донецкой области. Украинские войска продолжают двигаться в данном направлении. Если удастся освободить Лиман, ВСУ откроют для себя дорогу к Сватово Луганской области.

Арестович полагает, что Россия может усилить свои позиции в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Туда, вероятно, направят мобилизованных россиян. Оккупанты могут перейти к контрнаступательным действиям – не исключен контрудар на Харьковском направлении.

В ночь на 23 сентября войска России пытались перебросить свою технику по Каховскому мосту на Херсонщине. Планы россиян провалились. Украинские военные нанесли огневой удар, в результате которого передвижение колонны было остановлено.

Другие новости:

ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:47

"Территории Украины требуют немедленного освобождения": у Зеленского ответили на псевдореферендумы

12:29

"Останетесь без рук и ног": в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войнуВидео

12:21

РосСМИ опубликовали позицию Ани Лорак по войне России в Украине

12:18

То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый деньВидео

12:02

Будут нежнее пуха: 4 действенных способа, как сделать махровые полотенца мягкими

Реклама
12:02

Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-УВидео

11:56

"Лютая" зима с аномалией: синоптики удивили прогнозом до весны-2023Видео

11:35

Не хочет быть проигравшим: Эйдман объяснил, почему Путин решил провести "референдумы"Видео

11:18

Обстрел Москвы из ракет HIMARS вылечит россиянмнение

11:13

"Голосование" у мусорников: РФ устроила фарс с "референдумом" на захваченных территорияхВидео

11:06

Россия за месяц может мобилизовать 100 тысяч человек – полковник ВСУВидео

10:44

"Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной ЛуганщинеВидео

10:18

Данилов о миллионной мобилизации в РФ: "Будем перемалывать эту орду"Видео

10:00

Россия проиграет эту войну окончательно, а Путин уйдет в течение года – Игорь Эйдман

09:48

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

09:46

Армия Украины штурмует Лиман на Донбассе, войска РФ пытаются удержать позиции – разведка БританииВидео

09:44

ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова возле СватовоВидео

09:31

Перенос войны на территорию РФ: Фейгин раскрыл неожиданный сценарийВидео

09:12

Путин специально объявил о мобилизации в РФ в день обмена Медведчука на защитников Мариуполя – ISWВидео

09:00

Налоги для беженцев: почему придется заплатить и в Европе, и дома

Реклама
08:59

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

08:46

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

08:43

В Мелитополе прогремел взрыв в первый день псевдореферендумаВидео

08:21

Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУРВидео

08:05

Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – ПентагонВидео

07:13

ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночьюВидео

06:32

Своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ – ISWВидео

06:26

Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путинамнение

04:10

Освобождение Херсона или Луганска: Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФВидео

03:30

Врежут заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецептВидео

02:42

"О мобилизации слышала?": Волочкова вывела россиян из себя

02:15

Военный эксперт объяснил, почему путинская мобилизация подыграет Украине

01:40

"Помер, старенький был": Фейгин оценил шансы Путина остаться живым, если он отойдет от власти

01:03

Гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября: Ракам – враги, Весам – денежная удача, Рыбам – исполнение мечтыВидео

00:51

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

00:31

Российская певица Валерия вдруг разглядела войну и сделала неожиданное заявление

00:09

"Путинист" Корчевников показался худым и изможденным на фото

22 сентября, четверг
23:50

Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне по указу ПутинаВидео

23:26

"Разрушил мировой порядок": Путина осадили на Генассамблее ООНВидео

Реклама
23:05

"Случилась беда": на Херсонском направлении здание с "кадыровцами" разгромили ракеты - АрестовичВидео

22:58

Жена беглеца и предателя Мураева устроила пробку в Вене

22:46

"Объясню русским по-русски, что происходит": Зеленский предупредил о последствиях на войне в УкраинеВидео

22:26

"Вас порвут в клочья": белорус Танкович обратился к россиянамВидео

22:20

Как вернуть посуде первозданный блеск: хитрости от опытных хозяек

22:20

Российские "пропагандоны" снова попали пальцем в небомнение

22:11

Лавров ошарашил заявлением на Совбезе ООН и оскорбил Зеленского: Кулеба ему резко ответилВидео

22:10

Думали, что везут на судилище: пленные командиры до последнего не знали об освобождении - БудановВидео

21:55

Сергей Стерненко. Россияне не желают мобилизации, а Соловьев шокирован обменом пленныхВидеоблоги

21:53

Жара ударит в октябре: синоптик предупредил об "аномальной" погодеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять