Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-У

Бойцы ВСУ получили от оккупантов практически новый бронированный грузовкик Торнадо-У / Скриншот видео СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины на полях боев с войсками России захватили новый трофей – бронированный грузовик россиян Урал модели Торнадо-У. Машина практически новая. Она оснащена механизмом дополнительной защиты.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным на одном из участков боевых столкновений с российскими оккупантами удалось получить новый трофей. Речь идет о бронированном грузовом автомобиле Урал модели Торнадо-У.

Кабина грузовика Торнадо-У / Скриншот видео СтратКом ВСУ

На грузовике установлена трехместная кабина. Машина оснащена комплексом дополнительной защиты. Там есть вентиляция, отопление и кондиционер.

"Торнадо-У – это российский грузовой автомобиль Урал-63704-0010. На нем установлена трехместная кабина, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер", - указано в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что грузовик практически новый, кресла в салоне покрыты полиэтиленом.

Война России против Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович на днях сделал заявление о том, что армия Украины может окружить войска РФ в Лимане Донецкой области. Украинские войска продолжают двигаться в данном направлении. Если удастся освободить Лиман, ВСУ откроют для себя дорогу к Сватово Луганской области.

Арестович полагает, что Россия может усилить свои позиции в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Туда, вероятно, направят мобилизованных россиян. Оккупанты могут перейти к контрнаступательным действиям – не исключен контрудар на Харьковском направлении.

В ночь на 23 сентября войска России пытались перебросить свою технику по Каховскому мосту на Херсонщине. Планы россиян провалились. Украинские военные нанесли огневой удар, в результате которого передвижение колонны было остановлено.

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