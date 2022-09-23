Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-У

В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер.
Силы обороны Украины на полях боев с войсками России захватили новый трофей – бронированный грузовик россиян Урал модели Торнадо-У. Машина практически новая. Она оснащена механизмом дополнительной защиты.
Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинским военным на одном из участков боевых столкновений с российскими оккупантами удалось получить новый трофей. Речь идет о бронированном грузовом автомобиле Урал модели Торнадо-У.
На грузовике установлена трехместная кабина. Машина оснащена комплексом дополнительной защиты. Там есть вентиляция, отопление и кондиционер.
"Торнадо-У – это российский грузовой автомобиль Урал-63704-0010. На нем установлена трехместная кабина, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер", - указано в сообщении.
Украинские военные подчеркнули, что грузовик практически новый, кресла в салоне покрыты полиэтиленом.
Война России против Украины
Советник Офиса президента Алексей Арестович на днях сделал заявление о том, что армия Украины может окружить войска РФ в Лимане Донецкой области. Украинские войска продолжают двигаться в данном направлении. Если удастся освободить Лиман, ВСУ откроют для себя дорогу к Сватово Луганской области.
Арестович полагает, что Россия может усилить свои позиции в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Туда, вероятно, направят мобилизованных россиян. Оккупанты могут перейти к контрнаступательным действиям – не исключен контрудар на Харьковском направлении.
В ночь на 23 сентября войска России пытались перебросить свою технику по Каховскому мосту на Херсонщине. Планы россиян провалились. Украинские военные нанесли огневой удар, в результате которого передвижение колонны было остановлено.
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