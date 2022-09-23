"Голосование" у мусорников: РФ устроила фарс с "референдумом" на захваченных территориях

На захваченных территориях устроили фарс с "референдумом" / Reuters

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ.

Как сообщает Дождь, Кремль проводит "референдум" и на территории РФ. "Участки" открыли, в частности, на Камчатке, Сахалине и в Якутии.

В то же время у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума". Открытые на оккупированной территории Украины "участки" пустуют. Для создания массовки оккупанты планируют завозить людей с территории Крыма.

Кроме того, передвижные группы вооруженных рашистиов обходят людей по домам, предлагая участвовать в "референдуме".

В то же время в Донецке на "референдум" зазывают прямо во дворах у мусорных баков из колонок-усилителей. Рашисты уверяют, что "избирательные комиссии готовы принять ваши голоса прямо у ваших домов".

В Донецке агитируют голосовать во дворах / Скриншот

"Референдумы" продлятся до 27 сентября, в оккупированных областях голосование пройдет на избирательных участках только в последний день, а до этого – на придомовых территориях и по заявлениям на дому", – пишет Дождь.

Референдум за захваченных территориях Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

"Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - заявил он.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

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