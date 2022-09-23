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"Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной Луганщине

23 сентября 2022, 10:44

Тем временем нарастает напряжение между псевдореспубликами "ЛНР" и "ДНР" – уже не хотят воевать друг за друга.

Мобилизация, "ЛНР", "ДНР", оккупанты, боевики
Жена боевика рассказала, как происходит "мобилизация" на оккупированной Луганщине, ua.depositphotos.com, uapress.info

Во время "мобилизации" в так называемой "ЛНР" в военкомат забирают всех подряд, не разбираясь. Оккупанты пытались загрести в свои ряды даже 15-летних ребят, пока не пришли их родители, которые подтвердили, что они несовершеннолетние.

О том, как в псевдореспублике происходит "мобилизация", рассказала жена боевика "ЛНР" в разговоре с ним. Соответствующий телефонный разговор перехватили и обнародовали украинские разведчики, информирует ГУР Минобороны.

"Здесь забирают всех пацанов. Всех! Даже 15-летних вчера забирали в "военкомат", пока родители не подтверждали их личности, что им – 15 лет", – рассказала жена боевика.

Также она рассказала, что оккупанты понесли огромные потери под Изюмом. Об этом она узнала от другого оккупанта, с которым случайно стояла в одной очереди. Из его 204-го полка выжили лишь 18 человек. При этом теперь захватчик не хочет воевать за так называемую "ДНР", потому что, мол, когда-то эта псевдореспублика отказала им в помощи.

"Он говорит, что их хотят отправить в "ДНР", а они туда идти не хотят. Говорит, что они в "ДНР" просили подмоги, а они сказали, что помогать нам не будут. Говорит: "Как мы, 18 человек, которые выжили и были в окружении, где просили подмогу, должны им помогать?" – рассказала она.

Мобилизация в"ЛНР"
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Мобилизация в"ЛНР"
скрин

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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