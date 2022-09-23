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Данилов о миллионной мобилизации в РФ: "Будем перемалывать эту орду"

23 сентября 2022, 10:18

Задачей ВСУ остается уничтожение всех оккупантов на территории Украины, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов войска РФ
Алексей Данилов оценил мобилизацию в РФ / Коллаж УНИАН

Объявление в РФ мобилизации свидетельствует об эффективных действиях Вооруженных сил Украины по нейтрализации врага, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Что касается решения о тотальной мобилизации, которую делает Российская Федерация. Это свидетельствует о том, что наша армия, наши Вооруженные силы перемалывают весь тот хлам, который Российская Федерация сюда отправляет. Более 50 тысяч военных Российской Федерации уже отправились на тот свет. Если они хотят, чтобы их было больше, мы не можем им запретить этим вопросом заниматься. Сколько они на самом деле смогут собрать — будь то 300 тысяч, миллион, 100 тысяч — давайте будем смотреть", - подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Секретарь СНБО отметил, что украинская разведка эффективно отслеживает действия врага по формированию новых частей и соединений. А задачей ВСУ остается уничтожение всех подразделений оккупантов на территории Украины.

"Задачи ВСУ, начиная с 24 февраля, каждый день перемалывать и перемалывать эту орду, которая надвинулась на нашу страну. Других задач у наших Вооруженных сил нет. Задача проста: уничтожать наших врагов, освобождать нашу украинскую землю, точка Когда началась горячая фаза большой войны 24 февраля, других задач у наших Вооруженных сил, всего нашего сектора безопасности и обороны не существует. И не будет существовать до тех пор, пока мы последнего рашиста не выбросим с нашей земли", - добавил Данилов.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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