Что в секретном пункте указа Путина: Пономарев назвал число будущих мобилизованных в РФ

Пономарев назвал число будущих мобилизованных в РФ / скриншот

В секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности.

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев на YouTube-канале "Аргумент" заявил, что в документе указано, что призвать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

По его словам, Путин соврал, когда говорил о частичной мобилизации, потому что по формулировкам видно, что мобилизация всеобщая.

"Что касается засекреченного пункта, то по моей информации, в нем идет речь о численности мобилизованных, а именно об установлении цифры в миллион. В итоге они поступили помягче и переписали обращение Путина, чтобы не злить народ", - объяснил Пономарев.

Также он отметил, что против мобилизации выступает даже ближайшее окружение Путина, поэтому стоит ожидать, что именно его приближенные устранят нынешнего президента РФ.

Мобилизация в России

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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