"Они больно бьют по репутации Путина": Подоляк раскрыл настоящую причину мобилизации в РФ

Путин и Подоляк / УНИАН, ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне уже паникуют из-за объявленной частичной мобилизации. По словам Подоляка, единственное на что россияне способны – сидеть на диване и говорить о патриотизме.

По его словам, в подсознании россиян есть четкое зафиксированное понимание – "бойся украинца".

"Это лозунг сегодня, который они еще не говорят вслух, но он уже влияет на их поведение. Они откровенно и искренне боятся Украины и не хотят сюда идти", – заявил советник главы Офиса президента, передает 24 канал.

Мобилизация в РФ фиксирует следующие вещи:

У оккупантов есть огромные потери на фронтах, а их контрактная армия не справляется с войной в Украине;

России нужно как-то компенсировать эти потери, потому что контрнаступление ВСУ их существенно пугает;

И необходимо лично втянуть в эту войну многих "кричавших патриотов".

"Это сегодня и происходит. То есть Россия сказала: "Вы же хотели, вы же об "Искандерах" все говорили, патриоты в первую очередь, – теперь идите и докажите, что вы готовы умирать", потому что отправление в Украину синонимически в "Идите и умрите" ", – объяснил Подоляк.

По словам Подоляка, российские власти делают мобилизацию, чтобы отвлечь внимание от всех своих проблем, которых у страны-агрессора накопилось уже очень много. Эти проблемы особенно больно бьют именно по репутации Путина.

"Так, по состоянию на сегодняшний день имеем абсолютную деморализацию после контрнаступления в Харькове и абсолютную деморализацию самого Путина в Самарканде, где он увидел, что уже является аутсайдером и к нему есть отвратительное отношение у других лидеров", – подытожил советник главы ОП.

Мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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