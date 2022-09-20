Война этой зимой не закончится: Подоляк выступил с прогнозом / коллаж УНИАН

Украинская армия в последние недели показала, насколько быстрым и эффективным может быть контрнаступление ВСУ. Однако для того, чтобы Украина победила в войне, нужна большая решительность партнеров, в интервью порталу SkyNews советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, если Великобритания, США и Евросоюз смогут проявить больше решительности, лишь тогда удастся положить конец этой войне. Для этого понадобится максимум несколько месяцев.

"Это совсем не вопрос лет, как все говорят. Это вопрос трех, пяти, шести месяцев. Скорость освобождения Харькова была более 8,5 тысяч квадратных километров всего за 4 – 5 дней. Это пример того, как это могло быть", – рассказал Подоляк.

Чиновник категорически отказался раскрывать детали следующих шагов контрнаступления, сказав, что их нужно хранить в строжайшей тайне. В то же время Подоляк подчеркнул, что ошибочно полагать, что война прекратится уже зимой 2022/ 2023 года.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк заявлял - переломный момент в войне Украины против России произойдет тогда, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма,

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.

До того, Подоляк, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявив - мол, "российским войскам пора убираться".

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