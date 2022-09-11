Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка - Подоляк

Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка / Коллаж Офис президента, УНИАН

Переломный момент в войне против Украины произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма, говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире российского телеканала Дождь.

Украинское командование считает Херсонское направление одним из ключевых в нынешнем контрнаступлении Вооруженных сил.

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.



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Советник главы ОП также назвал Луганское направление важным. Он считает, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк.

"Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - сказал он.

Кроме того, Подоляк считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.

"Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", - сказал Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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