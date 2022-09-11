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Ответ на успехи ВСУ: Путин сменил командующего западной группировкой оккупантов

11 сентября 2022, 21:46

Оперативный состав Центра переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

Ответ на успехи ВСУ: Путин сменил командующего западной группировкой оккупантов
Кремль сменил командование западной группировки ВС РФ/ t.me/DIUkraine

Из-за новых масштабных поражений на фронте Кремль сменил командование западной группировки ВС РФ, сообщает пресс-служба ГУР.

"Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками "Центр", вместе со своим штабом.

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Оперативный состав Центра переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

"На сегодня кадровое решение относительно дальнейшего прохождения службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западного ВО 26 августа 2022 года, на которой заменил генерал-лейтенанта Сичевого (находился в должности три недели)", - информируют разведчики.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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