На четырех грузовиках "Камаз" и 20 бронемашинах "Тигр": оккупанты спешно бегут с Херсонской области

Войска РФ / Telegram-канал Залужного, УНИАН

На фоне успешного контрнаступления наших военных, российские оккупанты бегут и покидают свои позиции с награбленным. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Около 150 военных России уже бежали колонной с Борщовой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, грузовике и 19 похищенных автомобилях.

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"Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты в спешке покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и похитили более 20 легковых автомобилей местных жителей", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, в связи с большими потерями в живой силе российские военные изгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы Новой Каховки Херсонской области и используют ее исключительно для оказания помощи своим раненным.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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