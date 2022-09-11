Оккупанты спешно бегут: на выезд из Луганской области образовалась огромная очередь

Сергей Гайдай / РБК-Украина, скриншот

На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты бегут в сторону Луганска и России.

"Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находится, скорее всего оттягивают где-то из Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. - Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации", - говорит Гайдай, передает РБК-Украина.

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По словам Гайдая, сейчас план - окончательно отбить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.

"И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Те наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться?", - добавил он.

Освобождение Изюма

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык написал, что оккупанты бегут из Изюма. Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что город может быть освобожден уже через несколько часов.

Вечером Главред сообщил о том, что украинские военные вошли в город. На въезде в Изюм уже оборудовали блокпост ВСУ, а в самом городе развиваются украинские флаги.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военные взяли в окружение оккупантов, которые не успели сбежать из Изюма. Он добавил, что российские военные бегут, бросая оружие.

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