Украина приближается к освобождению Изюма – бойцы ВСУ

ВСУ, войска РФ / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Армия Украины работает над освобождением Изюма Харьковской области, где сосредоточена крупная группировка войск России. Противник бежит с поля боя и, вероятно, уже покинул центр города. Официальной информации об освобождении Изюма пока нет.

На своей странице в социальной сети Facebook командир батальона Свобода Петр Кузик написал, что, по информации бойцов ВСУ, оккупанты спешно покидают Изюм. В центре города их уже нет. Прогремел сильный взрыв со стороны моста.

"Бойцы "Легиона Свободы" передают из Изюма, что рашисты сбежали из города и бросили технику. Ни одного орка или сепара в центре уже нет! Как только был сильный взрыв со стороны моста", - отметил Кузик.

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Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна в своем Twitter-аккаунте также написал, что ВСУ в течение нескольких часов могут освободить Изюм. Оккупанты бегут с поля боя.

Бывший советник руководителя Офиса президента и главы МВД Виктор Андрусив пишет, что войска России отходят не только от Изюма, но и от Лимана Донецкой области. По его словам, ситуация для врага тяжелая.

"Россияне отходят от Изюма, а также Лимана. Наш оперативный успех может перерасти в стратегический. Сейчас российские пропагандисты начали петь песню, что хорошо, что отступаем, спасаем войска и бла бла Но ситуация еще хуже. Оккупанты бегут в спешке и бегут в область, где не подготовлены оборонительные позиции, кроме линии до 24 февраля", - считает Андрусив.

О бегстве оккупантов РФ из Изюма говорит и враг

В российском сегменте Telegram активно пишут, что подразделения захватчиков покидают Изюм. Террорист Гиркин-Стрелков пишет, что если бы россияне не пошли на такой шаг, их группировку в городе ждали бы окружение и полный разгром.

"Несмотря на это, вывод окруженной группировки - решение стратегически верное, не смотря на все сопутствующие потери. Сохраненные части и соединения - после реорганизации и пополнения - снова смогут вступить в бой. Но вопрос о виновниках окружения и разгрома - это ни разу не снимает", - утверждает Гиркин.

"Россияне отходят от Изюма, а также Лимана. Наш оперативный успех может перерасти в стратегический. Сейчас российские пропагандисты начали петь песню, что хорошо, что отступаем, спасаем войска и бла бла Но ситуация еще хуже. Оккупанты бегут в спешке и бегут в область, где не подготовлены оборонительные позиции, кроме линии до 24 февраля.

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