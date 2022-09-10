ВСУ 'отжали' Изюм: десантники показали кадры из освобожденного города

О том, что Украина возвращается в Изюм намекнул и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении вошли в город Изюм.
Видео с украинскими защитниками в Изюме появилось в Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты выдался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!", — говорится в сообщении.
При этом на въезде в Изюм уже оборудован блокпост ВСУ. В городе развиваются украинские флаги.
О том, что Украина возвращается в Изюм намекнул и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он опубликовал на официальной странице в Telegram говорящее само за себя сообщение.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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