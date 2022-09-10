ВСУ 'отжали' Изюм: десантники показали кадры из освобожденного города

Бойцы ВСУ в Изюме / t.me/operativnoZSU

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении вошли в город Изюм.

Видео с украинскими защитниками в Изюме появилось в Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты выдался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!", — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом на въезде в Изюм уже оборудован блокпост ВСУ. В городе развиваются украинские флаги.

О том, что Украина возвращается в Изюм намекнул и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он опубликовал на официальной странице в Telegram говорящее само за себя сообщение.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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