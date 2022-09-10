Оккупанты РФ попали в котел под Изюмом: журналист раскрыл детали

Украинские военные / Reuters

В результате наступления Вооруженных сил Украины российские оккупационные войска попали в котел в районе Изюма Харьковской области.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение.

"Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень аккуратно и эффективно уничтожают врага", - рассказал журналист подробности.

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Вместе с тем он отметил, что все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными.

"А сопротивляющихся - последовательно и аккуратно уничтожают, так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", - добавил Бутусов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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