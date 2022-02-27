Города Счастье и Станица Луганска находятся на грани гуманитарной катастрофы, заявил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населённые пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет коммуникаций и возможности их восстановить".

Гайдай попросил о помощи международные гуманитарные организации, в частности, Красный крест Украины.

Руководитель области убежден: "Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.