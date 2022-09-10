Возврат Крыма Украине и расширение НАТО: Подоляк назвал главные 'цели' России в войне

Россия движется к изоляции и железному занавесу - Подоляк / Коллаж Офис президента, УНИАН

У России изначально были четкие планы, когда она развязала полномасштабную войну против Украины. Москва собиралась ликвидировать так называемые "ЛДНР", вернуть захваченный Крым под контроль Киева, добиться расширения НАТО и других целей. "Спецоперация" идет по плану. И даже опережая график. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он с иронией в отношении России написал о том, что у Москвы было несколько задач на войну против Украины. И все они в интересах Киева, а не российского государства.

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"Реальные" цели российской "СВО", о которых Совет Безопасности Россия решил умолчать:

ликвидация анклавов "ЛДНР";

возвращение Крыма в Украину;

расширение НАТО;

отказ от газовой монополии в Европе;

разрушение экономики;

изоляция России и железный занавес", - отметил чиновник.

Также он добавил, что российская "спецоперация", как обычно, идет "по плану".

"Все идет по плану, опережая график", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Войска Украины проводят контрнаступление на Харьковщине. Освобождаются украинские территории от российской оккупации. Вражеские силы выбиваются с занятых ими земель. Уже деоккупированы Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково, а также другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Харьковской области освободили уже более 30 населенных пунктов. Украина восстанавливает там безопасность и жизнедеятельность.

Бойцы ВСУ 10 сентября зашли в Купянск и установили там флаг Украины. Город с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией России. Это крупные транспортный узел, путем которого шло снабжение российской группировки в Харьковской области.

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