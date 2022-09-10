Возврат Крыма Украине и расширение НАТО: Подоляк назвал главные 'цели' России в войне

"Спецоперация" РФ идет по плану и опережая график, иронизирует Михаил Подоляк.
У России изначально были четкие планы, когда она развязала полномасштабную войну против Украины. Москва собиралась ликвидировать так называемые "ЛДНР", вернуть захваченный Крым под контроль Киева, добиться расширения НАТО и других целей. "Спецоперация" идет по плану. И даже опережая график. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он с иронией в отношении России написал о том, что у Москвы было несколько задач на войну против Украины. И все они в интересах Киева, а не российского государства.
"Реальные" цели российской "СВО", о которых Совет Безопасности Россия решил умолчать:
ликвидация анклавов "ЛДНР";
возвращение Крыма в Украину;
расширение НАТО;
отказ от газовой монополии в Европе;
разрушение экономики;
изоляция России и железный занавес", - отметил чиновник.
Также он добавил, что российская "спецоперация", как обычно, идет "по плану".
"Все идет по плану, опережая график", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Войска Украины проводят контрнаступление на Харьковщине. Освобождаются украинские территории от российской оккупации. Вражеские силы выбиваются с занятых ими земель. Уже деоккупированы Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково, а также другие населенные пункты.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Харьковской области освободили уже более 30 населенных пунктов. Украина восстанавливает там безопасность и жизнедеятельность.
Бойцы ВСУ 10 сентября зашли в Купянск и установили там флаг Украины. Город с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией России. Это крупные транспортный узел, путем которого шло снабжение российской группировки в Харьковской области.
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