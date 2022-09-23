ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова возле Сватово

20 сентября генерала эвакуировали после полученного ранения.
Украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армией РФ генерал-майора Олега Цокова.
20 сентября генерала эвакуировали после полученного ранения. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины 23 сентября в утренней сводке.
Характер и степень тяжести ранения генерала оккупационных войск пока неизвестны.
Как известно, генерал-майор Цоков участвовал в войнах России в Чечне. Также он воевал против Сирии.
В РФ генерал страны-агрессора получил медаль за незаконную оккупацию Крыма.
В Генштабе также сообщили, что в военный госпиталь в Ростове-на-Дону привозят тела погибших оккупантов сотнями.
"С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Удар ВСУ по оккупантам в Сватово
Ранее о результатах удара по Сватово рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в ночь на 18 сентября взрывы прогремели на территории бывшей автостанции, которую перестроили в отель и там дислоцировались российские оккупанты. Там погибли ориентировочно 200 солдат РФ.
Позже стало известно, что 70% личного состава российских оккупационных войск, находившийся на объекте, погибло.
Гайдай позже сообщил, что украинские военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами.
Читайте также:
- Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ - Пентагон
- В Мелитополе прогремел взрыв в первый день псевдореферендуму
- Перенос войны на территорию РФ: Фейгин раскрыл неожиданный сценарий