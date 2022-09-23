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ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова возле Сватово

23 сентября 2022, 09:44

20 сентября генерала эвакуировали после полученного ранения.

Российский генерал-майор Олег Цоков
Российский генерал-майор Олег Цоков/ Википедия

Украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армией РФ генерал-майора Олега Цокова.

20 сентября генерала эвакуировали после полученного ранения. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины 23 сентября в утренней сводке.

Характер и степень тяжести ранения генерала оккупационных войск пока неизвестны.

Как известно, генерал-майор Цоков участвовал в войнах России в Чечне. Также он воевал против Сирии.

В РФ генерал страны-агрессора получил медаль за незаконную оккупацию Крыма.

В Генштабе также сообщили, что в военный госпиталь в Ростове-на-Дону привозят тела погибших оккупантов сотнями.

"С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Российский генерал-майор Олег Цоков
Российский генерал-майор Олег Цоков/ Википедия

Удар ВСУ по оккупантам в Сватово

Ранее о результатах удара по Сватово рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в ночь на 18 сентября взрывы прогремели на территории бывшей автостанции, которую перестроили в отель и там дислоцировались российские оккупанты. Там погибли ориентировочно 200 солдат РФ.

Позже стало известно, что 70% личного состава российских оккупационных войск, находившийся на объекте, погибло.

Гайдай позже сообщил, что украинские военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами.

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