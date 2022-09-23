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Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – Пентагон

23 сентября 2022, 08:05

Даже если Кремлю удастся собрать необходимое количество людей, это не решит всех проблем в российской армии.

Российские войска, российские военные, Пентагон
Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – Пентагон/ Reuters sprotyv.info

Частичная мобилизация в России, которую российский диктатор Владимир Путин запустил 21 сентября, может решить проблему с нехваткой личного состава в оккупационных войсках. Однако это не единственная проблема, которая преследует сейчас российскую армию. И другие проблемы либо будут так и дальше не решены, либо еще больше углубятся.

Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда". Он отметил, что России еще придется потратить время на то, чтобы подготовить мобилизованных лиц, обучить их и выдать им экипировку.

"Это (мобилизация. – Ред.) для России во многих отношениях может решить проблему нехватки живой силы, но непонятно, может ли это решить вопрос командного состава, материально-тылового обеспечения, жизнеобеспечения и, что важно, боевого духа, что мы видели на примере российских сил в Украине", – говорит Райдер.

Он уточнил, что не знает точно об объеме названных выше проблем в армии страны-оккупанта РФ. Однако он предположил, что эти проблемы никуда не исчезли, и дальше преследуют российское войско.

По словам Райдера, все уже видели, какие системные вызовы стоят перед российскими силами, и с этими вызовами РФ еще придется разбираться.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч как было объявлено.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ. Российские власти начали проводить объявленную частичную мобилизацию довольно грубо. В армию загоняют мужчин, даже не разбираясь, соответствуют ли они заявленным критериям.

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