Своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ – ISW/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Российские власти начали проводить объявленную частичную мобилизацию довольно грубо. В армию загоняют мужчин, даже не разбираясь, соответствуют ли они заявленным критериям.

Даже если так удастся набрать необходимое количество людей, то лишь ценой роста недовольства в обществе. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в РФ всё равно была бы непопулярной, даже если бы российские власти действовали мягче. Но сейчас повестки вручают даже протестующим против мобилизации.

Если России удастся набрать необходимое количество людей, то солдаты будут из них плохие. Моральных дух таких людей будет крайне низким, говорят аналитики ISW.

Также в Институте изучения войны отмечают, что трудно проверить, сколько на самом деле человек хочет мобилизовать Кремль. Ведь они заявляли цифру в 300 тысяч военных, однако в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.

В ISW отмечают, что очень большое количество людей в РФ попытаются набрать среди этнических меньшинств, а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч как было объявлено.

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