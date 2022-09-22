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Мужчин в Крыму забирают воевать: повестки "вручают" онлайн и заманивают деньгами

22 сентября 2022, 14:29

Мобилизация мужчин на оккупированных территориях – это военное преступление. Такие действия запрещены Женевской конвенцией. Однако РФ проигнорировала это.

Крым, мобилизация, призыв, российские военные
В Крыму мужчины начали получать повестки в армию РФ/ Reuters, УНИАН

Во временно оккупированном Крыму уже начали выдавать для мужчин повестки в армию страны-агрессора России.

Такие повестки "выдают" онлайн – через сайт госуслуг. Об этом сообщает организация КримЅОЅ.

При этом система организована таким образом, что если человек не будет посещать свой онлайн-кабинет на этом сайте несколько дней, повестка автоматически будет считаться полученной, пояснил председатель правления КрымЅОЅ Алексей Тильненко.

Также есть информация, что по улицам населенных пунктов Крыма уже могут ходить российские силовики, которые будут искать мужчин призывного возраста, чтобы вручить им повестки.

При этом в Кремле полностью проигнорировали тот факт, что распространять свою частичную мобилизацию, которую Путин объявил 21 сентября, на временно оккупированные территории является военным преступлением. Принудительная мобилизация запрещена Женевской конвенцией, однако Россия не обращает внимание на это.

"Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях, направленных против их собственной страны, запрещено Гаагским положением. Также это является нарушением законов и обычаев войны согласно Уголовному кодексу Украины", – отметили в КрымЅОЅ.

В то же время в Крыму оккупационная "власть" уже начала пытаться подкупить местных жителей, чтобы они пошли на войну. Так, самопровозглашенный "премьер" Крыма Аксенов пообещал выплатить единовременное пособие по 200 тысяч рублей для тех мужчин, которые пойдут в российскую армию.

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов/ скрин

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

Стало известно, что хозяин Кремля Владимир Путин продолжает терять союзников. После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности, запретили своим гражданам воевать в Украине.

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