Россия может воевать только наступая, если встанет в оборону – для нее все кончено – Фейгин

Если российские войска не смогут наступать, для РФ всё кончится – Фейгин/ Reuters, УНИАН

Украина может вернуть себе все свои территории по состоянию на 1991 год, если и дальше продолжатся поставки оружия от западных государств и Россия продолжать слабеть.

Шансы на скорое возвращение всех своих территории у Украины очень высоки. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду.

"Если вы захватите правый берег и перейдете Днепр, дойдете до Мелитополя, кто остановит поход через перешейки в Крым?", – отметил он.

При этом, по словам Фейгина, Украине может быть невыгодно бить по территории России.

"Что касается перехода на территорию России, пока об этом говорить рано. Я не думаю, что у этого есть какой – то шанс, потому что геополитически это Украине может быть невыгодно – можно будет просто ждать того, что будет происходить на этой территории (как последствия войны), а там уже видно будет", – говорит правозащитник.

Если РФ не сможет наступать, для нее всё кончено

Страна-агрессор Россия может вести эту войну, лишь наступая на новые территории. Если ей придется стоять на месте и оборонять уже оккупированные территории, она не сможет этого сделать. Ведь главное во время перехода к обороне – наладить мирную жизнь.

"Если бы всё замерло и обстреливался бы какой-то участок 2 или 5 километров, тогда да, это можно было бы сделать. А как его (мирную жизнь – ред.) наладить, если HIMARS прилетает в областные "администрации"? Никак", – говорит Фейгин.

Сейчас на тех территориях всё крутится вокруг войны. Поэтому в условиях войны нужно поддерживать мирную инфраструктуру на должном уровне.

"А в условиях зимы, ведь здесь не Африка, это можно сделать, только вкладывая гигантские ресурсы, поддерживая безопасность и социальную стабильность, экономические возможности и т. п, а откуда они возьмут эти ресурсы? В России проблем масса, а тут еще новые территории", – подытожил Фейгин. Ранее Фейгин заявил, что "перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области было обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий. При этом деокупация практически всей Харьковской области повлияла на общественное мнение в РФ.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует мобилизовать гораздо больше людей чем заявленная цифра в 300 тысяч. Кремлевская верхушка рассчитывает, что потери оккупантов в Украине возрастут в несколько раз.

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