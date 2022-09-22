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В Бурятии пришли забирать на войну мужчину, который уже 2 года мертв и никогда не служил

22 сентября 2022, 12:20

Хоть мобилизация вроде бы частичная, однако из военкомата приходят даже по тех, кто никогда не служил в армии по состоянию здоровья.

Российские военные, призыв, мобилизация в рф
В РФ призывают на войну покойников/ ua.depositphotos.com, Telegram

В России уже полным ходом идет мобилизация на войну. При этом в стране-агрессоре не особо разбираются, кого забирать. Так, работники военкомата хотели мобилизовать мужчину, который умер еще два года назад.

Об этом инциденте рассказала в социальных сетях сестра покойного. На эту ситуацию обратил внимание Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Сестра умершего россиянина рассказала: ее удивило не только то, что в военкомате "ни сном, ни духом", что ее брата уже давно нет в живых. Также она была удивлена, что мобилизация частичная, а забрать на войну хотели ее брата, который никогда не служил по состоянию здоровья.

"Сегодня из военкомата пришли за моим, умершим 2 года назад, братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, потому что по состоянию здоровья не подходил. Они сначала не верили, что он мертв, а потом извинились", – написала россиянка

Из-за этого у нее появились сомнения, что в РФ проходит именно частичная мобилизация.

"Как теперь верить этим листовкам, что кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если по умерших приходят? С одной стороны смешно – у них все данные устаревшие, а с другой стороны – Бурятия как всегда – впереди всей планеты готова к поставкам мяса", – обратила внимание гражданка РФ.

В РФ призывают на войну покойников
В РФ призывают на войну покойников/ Telegram

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

При этом после объявления Путиным частичной мобилизации в стране-агрессоре России массово раскупили билеты в другие государства. Из-за такого ажиотажа цены на билеты резко выросли, а в РФ уже начали распространять "инструкции", как сбежать из страны.

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